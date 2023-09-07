Российские АЗС стали убыточными 

Российские автозаправочные станции уже третий месяц несут убытки из-за роста биржевых цен на топливо.

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской группы "Петромаркет".

"Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа", – говорится в исследовании.

Так, маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л.

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Отрицательную маржинальность при продаже бензина А-95 подтверждают и в российской Независимой топливной ассоциации.

Хотя там утверждают, что продажа Аи-92 и дизтоплива все еще выгодны для владельцев автозаправок, но их маржа не превышает 63 копейки на литре.

Из-за этого крупнейшие российские сети АЗС, в частности "Лукойл", "Роснефть" и "Татнефть", урезают акции для покупателей и отменяют скидки или не продлевают действующие. Сети АЗС отказываются от дополнительных скидок и кэшбэка из-за снижения маржинальности.

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Напоминаем:

Кроме цен, в России также образовался критический дефицит на горючее. К примеру, во всей Самарской области с нефтебаз и в розницу не продают дизель, а в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье лишь единичные частные базы "изредка что-то отдают мелким оптом".

Образовавшийся дефицит грозит остановить уборку урожая и сев озимых.

Тем временем российский рынок бензина продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне нарастающего дефицита топлива, охватившего южные регионы. Об этом в понедельник, 4 сернтября, сообщало Reuters.

4 сентября, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина "Премиум-95" впервые в истории перевалила за отметку 75 тысяч рублей за тонну.

Устанавливая рекорды 10 торговых дней подряд, АИ-95 подорожал на 21% с начала лета и на 74% с начала года. Рост цен на "Регуляр-92" составил 21% и 76% соответственно, а котировки достигали 64 814 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо в понедельник продавали на бирже по 68 278 рублей за тонну — на 58% дороже, чем в начале года.