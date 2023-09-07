В России под угрозой сбор урожая и посевная: горючего нет уже даже дорогого

Образовавшийся в России дефицит горючего может остановить уборку урожая и сев озимых.

Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, если еще неделю назад шла речь о высоких ценах на горючее, то теперь его нет вообще.

"У нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа", — предупредил Патрушев.

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По его словам, работа с нефтеперерабатывающими заводами ведется в ручном режиме в каждом регионе. Приходится искать горючее для сельхозпредприятий, поскольку решать проблему нужно "экстренно".

"Проблема с топливом - кричащая, ею надо всем заниматься", - заключил Патрушев.

Напоминаем:

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Российский рынок бензина продолжает переписывать ценовые максимумы на фоне нарастающего дефицита топлива, охватившего южные регионы. Об этом в понедельник, 4 сернтября, сообщало Reuters.

4 сентября, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость бензина "Премиум-95" впервые в истории перевалила за отметку 75 тысяч рублей за тонну.

Устанавливая рекорды 10 торговых дней подряд, АИ-95 подорожал на 21% с начала лета и на 74% с начала года. Рост цен на "Регуляр-92" составил 21% и 76% соответственно, а котировки достигали 64 814 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо в понедельник продавали на бирже по 68 278 рублей за тонну — на 58% дороже, чем в начале года.

При этом, к примеру, во всей Самарской области с нефтебаз и в розницу не продают дизель, а в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье лишь единичные частные базы "изредка что-то отдают мелким оптом".

"Цены безумные", — сказал Reuters владелец одной из нефтебаз.