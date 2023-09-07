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British American Tobacco продала бизнес в РФ и Беларуси местному менеджменту

Четверг, 7 сентября 2023, 10:34 - Алексей Павлыш
 
getty images

Табачный гигант British American Tobacco (BAT) заявил, что официально заключил соглашение о продаже своих российского и белорусского бизнесов.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Покупателем является консорциум во главе с членами руководства BAT в России, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия будут известны как ITMS Group", - говорится в сообщении.

В BAT ожидают, что сделку закроют в течение октября. Сумму сделки не разглашают.

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"После закрытия сделки BAT больше не будет иметь присутствия в России и Беларуси и не будет получать никаких финансовых прибылей от текущих продаж на этих рынках", - заявили в компании.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также марки устройств для нагревания табака glo и стики neo.

Напомним:

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В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, компания впервые пообещала выйти из РФ.

В феврале 2023 года гендиректор производителя табачной продукции British American Tobacco Джек Боулз заявил, что усилия по продаже российского бизнеса местному партнеру могут продолжиться до 2024 года.

Экономическая правда

табак Россия компании
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