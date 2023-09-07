British American Tobacco продала бизнес в РФ и Беларуси местному менеджменту
Табачный гигант British American Tobacco (BAT) заявил, что официально заключил соглашение о продаже своих российского и белорусского бизнесов.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Покупателем является консорциум во главе с членами руководства BAT в России, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия будут известны как ITMS Group", - говорится в сообщении.
В BAT ожидают, что сделку закроют в течение октября. Сумму сделки не разглашают.
"После закрытия сделки BAT больше не будет иметь присутствия в России и Беларуси и не будет получать никаких финансовых прибылей от текущих продаж на этих рынках", - заявили в компании.
В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также марки устройств для нагревания табака glo и стики neo.
Напомним:
В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, компания впервые пообещала выйти из РФ.
В феврале 2023 года гендиректор производителя табачной продукции British American Tobacco Джек Боулз заявил, что усилия по продаже российского бизнеса местному партнеру могут продолжиться до 2024 года.
Экономическая правда