British American Tobacco продала бизнес в РФ и Беларуси местному менеджменту

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Табачный гигант British American Tobacco (BAT) заявил, что официально заключил соглашение о продаже своих российского и белорусского бизнесов.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Покупателем является консорциум во главе с членами руководства BAT в России, который после завершения сделки будет полностью владеть обоими предприятиями. После завершения сделки эти предприятия будут известны как ITMS Group", - говорится в сообщении.

В BAT ожидают, что сделку закроют в течение октября. Сумму сделки не разглашают.

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"После закрытия сделки BAT больше не будет иметь присутствия в России и Беларуси и не будет получать никаких финансовых прибылей от текущих продаж на этих рынках", - заявили в компании.

В портфель BAT входят бренды сигарет Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, а также марки устройств для нагревания табака glo и стики neo.

Напомним:

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В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, компания впервые пообещала выйти из РФ.

В феврале 2023 года гендиректор производителя табачной продукции British American Tobacco Джек Боулз заявил, что усилия по продаже российского бизнеса местному партнеру могут продолжиться до 2024 года.

Экономическая правда