British American Tobacco объявила об уходе из России

Производитель табачной продукции British American Tobacco, известный такими брендами, как Pall Mall, Lucky Strike, Glo, Kent и Rothmans, покинет Россию.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством", – говорится в сообщении.

Ранее British American Tobacco заявила, что не будет выходить из РФ, но прекратит инвестиции.

Экономическая правда