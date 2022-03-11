British American Tobacco объявила об уходе из России
Пятница, 11 марта 2022, 19:27
Производитель табачной продукции British American Tobacco, известный такими брендами, как Pall Mall, Lucky Strike, Glo, Kent и Rothmans, покинет Россию.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством", – говорится в сообщении.
Ранее British American Tobacco заявила, что не будет выходить из РФ, но прекратит инвестиции.
Экономическая правда
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