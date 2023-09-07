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Украинские предприниматели снова могут регистрировать бизнес на Google-картах

Четверг, 7 сентября 2023, 09:52 - Анастасия Дячкина

Google снова разрешил украинским предпринимателям регистрировать бизнес в Google Maps и пользоваться Google Business.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В апреле 2022 года Google заблокировал для Украины возможность пользоваться Google Business и добавлять новые объекты на карты из-за факторов безопасности.

Украинцы не могли публиковать отзывы, задавать вопросы и добавлять информацию о своем бизнесе.

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"Команда Минцифры работала совместно с Google, что дало возможность снова добавлять новые объекты, оставлять комментарии и т.д. Украинский бизнес имеет действенный инструмент для продвижения и поиска новых клиентов", – подчеркнул Федоров.

Глава министерства отметил, что такое решение Google поможет украинским предпринимателям, которые, несмотря на полномасштабную войну, развиваются, создают новые рабочие места и поддерживают экономику государства.

Google применит специальный контроль спама, чтобы площадку использовали по назначению. Пока сервисы не будут доступны на временно оккупированных территориях и в регионах, где продолжаются активные боевые действия, уточнили в Минцифре.

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Напоминаем:

Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года.

Минцифра Google бизнес
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