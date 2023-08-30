Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год
Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.
Так, украинские предприниматели в дальнейшем будут реализовывать товары на Amazon с 0% реферальной комиссией. "Это налог, который составляет 7-17%, его необходимо платить за каждый проданный товар", - пояснили в министерстве.
Amazon упростила условия для украинского бизнеса в сентябре 2022 года - теперь же льготные условия продлили еще на год.
Напомним:
Аmazon UK и EU отменил реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров: с 6-го сентября 2022 года бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается от уплаты процента с продажи.
Ранее маркетплейсы Joom, Wish, Shopify, Etsy и eBay по просьбе Укрпочты отменили комиссии для продавцов из Украины.
Также Укрпочта стала первой почтой, открывшей официальный магазин на Amazon.
Экономическая правда