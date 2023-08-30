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Amazon продлил льготные условия для украинских продавцов еще на год

Среда, 30 августа 2023, 18:27 - Алексей Павлыш

Компания Amazon продлила действие нулевой ставки реферальной комиссии для украинских продавцов товаров до сентября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Так, украинские предприниматели в дальнейшем будут реализовывать товары на Amazon с 0% реферальной комиссией. "Это налог, который составляет 7-17%, его необходимо платить за каждый проданный товар", - пояснили в министерстве.

Amazon упростила условия для украинского бизнеса в сентябре 2022 года - теперь же льготные условия продлили еще на год.

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Напомним:

Аmazon UK и EU отменил реферальную комиссию для украинских продавцов-экспортеров: с 6-го сентября 2022 года бизнес, отправляющий товары из Украины, освобождается от уплаты процента с продажи.

Ранее маркетплейсы Joom, Wish, Shopify, Etsy и eBay по просьбе Укрпочты отменили комиссии для продавцов из Украины.

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Также Укрпочта стала первой почтой, открывшей официальный магазин на Amazon.

Экономическая правда

Amazon Украина торговля
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