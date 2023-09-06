В РФ цены на бензин установили новый исторический рекорд

В России впервые в истории биржевая стоимость бензина АИ-95 поднялась выше 76 тысяч рублей за тонну.

Об этом пишет российская редакция Forbes.

Только за день этот вид горючего на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже подорожал еще на 1,16% – до 76 492 рублей за тонну.

Бензин марки АИ-92 в среду подорожал на 0,48% – до 65 472 рублей за тонну.

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Как отмечают российские СМИ, в РФ производят достаточные объемы бензина, а дизтоплива – значительно больше объемов потребления.

Тем не менее, в последние месяцы продажа нефтепродуктов за границу стала выгоднее поставок на внутренний рынок, из-за чего растет и официальный, и серый экспорт.

Поэтому возник дефицит бензина и дизельного топлива на заправках в оккупированном Крыму и в целом ряде российских регионов.

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Активный рост оптовых цен на бензин и дизтопливо в РФ начался с середины мая на фоне планов Минфина РФ снизить вдвое демпфер, который должен сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке в случае резких колебаний цен на нефть.

Напоминаем:

18 августа оптовые цены на бензин марки АИ-95 превысили 70 тыс рублей за тонну – впервые в истории европейской части России.