В России побит исторический рекорд оптовых цен на бензин АИ-95

Впервые в истории в европейской части России оптовые цены на бензин марки АИ-95 превысили 70 тыс рублей за тонну.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По итогу торгов оптовые цены на бензин марки "Премиум-95" они составили 70,123 тыс. руб. за т, что является абсолютным рекордом.

"Оптовые цены на АИ-95 достигли исторического максимума 70,123 тыс. руб. за тонну", - сообщает агентство РБК.

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За месяц биржевая стоимость АИ-95 выросла примерно на 4,3%, а с начала лета — на 12,6%.

Как отмечает агентство, рост цен на бензин на бирже начал ускоряться во второй половине апреля.

Пока что стабилизировать этот рост удается регулятивными мерами.

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Так, на цены АИ-92 и дизеля повлияли действия регуляторов. В частности, в конце июля был изменен приказ о минимальных нормативах продаж топлива на бирже. Для бензина они выросли с 12 до 13%, для дизеля — с 8,5 до 9,5%.

Таким образом удалось снизить на 0,6% бензин марки "Регуляр-92" - до 62,455 тыс. руб. за тонну. С момента исторического рекорда 24 июля (64,879 тыс. руб. за тонну) стоимость АИ-92 сократилась примерно на 3,7%.

Стоимость летнего дизеля на бирже по итогам торгов 18 августа впервые снизилась на 0,28%, до 67,658 тыс. руб. за тонну, до этого она непрерывно увеличивалась с 28 июля, и в целом рост с этого времени к 18 августа составил 21%.

Напоминаем:

Совет директоров Банка России на экстренном заседании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта – с 8,5% до 12% годовых.

14 августа официальный курс рубля превысил отметку 100 рублей за доллар.

Тренд ослабления российской валюты длится уже 14 месяцев. До этого падения рубля были резкими, но краткосрочными.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика.