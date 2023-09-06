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Приватбанк до конца года будет бесплатно доставлять платежные карты "Новой почтой"

Среда, 6 сентября 2023, 19:47 - Анастасия Жарикова
 
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Государственный Приватбанк до конца года будет бесплатно отправлять карточки клиентам "Новой почтой".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Клиенты Приватбанка, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли цифровую карту через Приват24, могут получить "физическую" карточку с доставкой в почтомат или отделение "Новой почты", а до конца года такая услуга будет бесплатной", - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что с начала войны удлинили срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.

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При необходимости перевыпуска карты для активного шопинга в интернет магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно в Приват24.

Кроме этого, в скором времени Приватбанк откроет возможность заказа доставки карт для клиентов, которые из-за войны войны или других причин сейчас находятся за границей.

Напоминаем:

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Государственный Приватбанк с 1 августа продлил период использования всех карточек на 2 года.

Приватбанк Новая почта банки
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