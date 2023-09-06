В "Киевгазе" разъяснили ситуацию с прекращением газоснабжения 70 домам в Киеве

АО "Киевгаз" утверждает, что распределение газа в почти 70 домах столицы было прекращено в связи с аварийными ситуациями, поскольку управители домов не обеспечили техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

Об этом пресс-служба компании сообщила ЭП.

"Распределение газа в дома прекращалось в связи с аварийными ситуациями. В случае получения заявки на Аварийную службу "104", АО "Киевгаз" обязано осуществить меры, предусмотренные Правилами безопасности систем газоснабжения (ПБСГ) для ликвидации и локализации аварийной ситуации, в частности, прекращения газоснабжения многоквартирном доме, отдельном стояке или квартире", - объясняют в компании.

Согласно требованиям Правил безопасности систем газоснабжения, пуск газа во внутридомовые системы газоснабжения возможен только в случае обеспечения их технического обслуживания. Состояние этой системы – ответственность балансодержателя.

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А Оператор ГРМ ("Киевгаз") не имеет права начинать работы по пуску газа в случае, если балансодержатель не обеспечивает техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, поскольку это может привести к повторной аварийной ситуации.

Что касается ситуации с заключением договоров на техобслуживание с каждым отдельным потребителем, в Киевгазе сообщили, что по состоянию на 5 сентября:

НКРЭКУ не утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения и не установила предельные уровни стоимости на услуги;

Министерство энергетики не утвердило Порядок технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме.

"Это делает невозможным присоединение к указанному в материале редакции договору (договору на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей - ред.)", - отметили в "Киевгазе".

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В компании подчеркнули, что подавляющая часть договоров, заключаемых Операторами ГРМ с потребителями, касается технического обслуживания внутреннего газопровода и газового оборудования (плита/колонка/котел), установленного в квартире потребителя, а не технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения.

Примеры договоров договоров технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения, размещенных на сайтах Операторов ГРМ, подлежат обязательному подписанию со стороны собственника (балансодержателя) и не предусматривают автоматического присоединения потребителей к таким договорам, как об этом заявляют киевляне.

К "Киевгазе" добавили, что не являются поставщиками газа и не являются монополистами на рынке обслуживания сетей, а потому киевляне могут заключать соответствующие договоры с другими компаниями.

Как можно восстановить газоснабжение домам, которые пока не получают услугу?

После утверждения НКРЭКУ Типового договора, предельных уровней стоимости, а Минэнерго – Порядка технического обслуживания, АО "Киевгаз" сможет обеспечить реализацию механизма присоединения совладельцев к договору на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома с оператором газораспределительной системы.

"В настоящее время, согласно требованиям действующего законодательства, АО "Киевгаз" может и готово заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения только с балансодержателями, управляющими или другими уполномоченными лицами. Также мы предоставляем необходимые консультации, проводим разъяснительную работу с жильцами домов", – резюмировали в компании.

Напоминаем:

Сообщалось, что киевляне жалуются, что АО "Киевгаз" выключило газоснабжение 15 тысяч жителям почти 70 домов в Киеве, ссылаясь на отсутствие договоров на обслуживание домовых газовых сетей с ОСМД.