У Києві вимкнули газ 15 тисячам мешканців: кияни заявлють про шантаж зі сторони "Київгазу"

АТ "Київгаз" вимкнуло газопостачання 15 тисячам мешканцям майже 70 будинків у Києві, посилаючись на відсутність договорів на обслуговування будинкових газових мереж з ОСББ.

Про це йдеться у дописах киян у Facebook.

"Триває конфлікт між "Київгазом" та мешканцями майже 70 будинків у Києві. Ця компанія демонстративно, під час війни відключила газ цим людям. Привід – відсутність договору на обслуговування будинкових газових мереж", – пише користувач Володимир Гуцул.

За його словами, "Київгаз" наполягає, щоб рішення про укладання такого договору було прийнято співвласниками будинку на своїх загальних зборах. Від імені всіх мешканців цей документ повинен підписати або голова правління ОСББ, або керівник управляючої компанії. Категоричність такої вимоги підкріплюється посиланням на вимоги закону "Про житлово-комунальні послуги", який був прийнятий Верховною Радою ще в 2015 році.

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Киянин наголошує, що у статті 19, пункту 3 цього закону говориться, що у співвласників є вибір – або укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з іншої спеціалізованою компанією, або приєднатися до такого договору з "Київгазом".

"У такому разі оператор газорозподільної системи розподіляє кошторисну вартість технічного обслуговування між співвласниками багатоквартирного будинку пропорційно до кількості укладених договорів із споживачами послуг з розподілу природного газу у такому будинку та надає індивідуальні квитанції споживачам у цьому будинку для оплати послуг з технічного обслуговування", – йдеться в законі.

Інша користувачка соцмережі Наталія Коптєнкова додає, що "Київгаз" міг би вже давно виставити всім співвласникам будинків рахунки на обслуговування внутрішньої газової мережі в будинках та обслуговувати їх.

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За її словами, у 2019-2021 роках майже всі міськгази та облгази оформлювали з співвласниками індивідуальні договори і з того моменту обслуговували внутрішньобудинкові газові мережі.

Після того як мешканці відключених від газопостачання будинків почали цікавитись, з ким, крім "Київгазу" можна укласти відповідні договори виявилось, що "Київгаз" - є не лише єдиною компанією в Києві, яка постачає газ в їхні будинки, але є єдиною компанією, яка має право обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі в них.

"У зв'язку з цим АТ "Київгаз" шантажує міську владу, вимагає підписання договорів тільки на їх умовах, тому що є монополістом. Замість того, щоб використовувати досвід областей та інших міст, де оператори ГРМ виставляють індивідуальні рахунки на оплату технічного обслуговування внутрішньої газової мережі в будинках, АТ "Київгаз" вимагає, щоб ці договори укладалися з цілими будинками через уповноважених осіб", – пояснила вона у відкритому зверненні до АМКУ.