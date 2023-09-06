Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона
Суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований по конфискации и передаче в управление АРМА металлопродукции на 3 миллиона гривень, изготовленной российской "Киберсталью".
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
Металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения России. Заказчиком товара стало одно из украинских предприятий.
Производителем металлопродукции оказалось предприятие российского подсанкционного миллиардера Андрея Комарова.
В ДБР напомнили, что решением СНБО от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.
В мае 2023 г. украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар, но безуспешно благодаря реагированию правоохранителей.
В настоящее время в рамках следствия продолжается комплекс необходимых мер с целью привлечения к ответственности лиц, пытавшихся делать бизнес с оккупантами.
Напоминаем:
По материалам Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора суд передал более 24 миллионов гривен гражданина Украины, связанного с российским олигархом Гинером, Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).