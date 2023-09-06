В Минэнерго опровергли заявления Зеркаль по ремонтной кампании на энергообъектах

В Минэнерго заявили, что Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики, а приведенная ею информация о состоянии ремонтной кампании на энергообъектах, не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении министерства в Telegram.

"Госпожа Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины.

Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

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При этом Минэнерго оставило ссылку на заявление премьера Дениса Шмыгаля в августе о том, что ремонтная кампания идет по плану.

Напомним:

Ранее Зеркаль заявила, что украинские атомные электростанции (АЭС) готовы к зиме на 70%, электросети - на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) - на около 30%.

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Она заявила, что стоит ускориться с восстановлением объектов генерации, иначе страна не сможет пройти зиму без отключений энергии.

Экономическая правда