В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках

Полиция Сингапура арестовала 125 млн сингапурских долларов (92 млн долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что полиция арестовала 92 млн сингапурских долл, принадлежавших гражданину Турции Вангу Шуймингу в Credit Suisse Сингапура. Еще 33 миллиона сингапурских долларов было изъято с его счета в Julius Baer.

Расследование по делу отмывания денег получило огласку в середине августа после того, как полиция арестовала 10 иностранцев - всех выходцев из Китая - и обвинила их в подделке документов и отмывании преступных доходов.

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В целом банки, агенты по недвижимости и гольф-клубы города были втянуты в скандал, касающийся активов на сумму более 1,8 миллиарда сингапурских долл.

Согласно судебным документам, Ванг, которого разыскивают китайские власти, также профинансировал покупку 11 роскошных домов, которые все еще строятся в элитных районах Сингапура. 10 объектов в Canninghill Piers и один объект в Park Nova запрещено продавать по решению суда.

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Экономическая правда.