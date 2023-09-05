СБУ подозревает членов Нацкомиссии по ценным бумагам в лоббировании интересов "Фридом Финанс"

Служба безопасности подозревает членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в лоббировании интересов подсанкционной "Фридом Финанс" в 2019-2022 годах.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Установлено, что в 2019-2022 годах интересы компании "Фридом финанс Украина" на фондовом рынке лоббировали должностные лица НКЦБФР, которые способствовали решению любых вопросов по сохранению лицензий указанного общества, несмотря на нарушение им требований лицензионной деятельности", - говорится в решении Шевченковского суда.

В регуляторе ответили ЭП, что не владеют информацией по данному уголовному производству.

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Кроме того, в марте 2022 года СБУ открыла уголовное производство против "Фридом финанса". Компанию заподозрили в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.

По данным судебного реестра, силовики подозревают компанию и "связанные с компанией банковские учреждения" в том, что в течение 2019-2022 годов они способствовали концентрации российскими бизнес-структурами ОВГЗ на 300 млн грн, которые в дальнейшем могли использоваться для финансирования противоправной деятельности.

Также СБУ установила, что компания способствовала переводу в Украину из России средств, которые могли использоваться для финансирования так называемых ДНР/ЛНР, а также для предоставления других незаконных услуг компаниям по орбите влияния РФ с использованием гособлигаций Украины.

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В компании обвинения отрицают, а производство называют ошибочным и надуманным.

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Напоминаем:

В ноябре 2022 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действия лицензий компании ООО "Фридом Финанс Украина", которая была включена в украинский санкционный список.

Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрабатывают изменения в законодательство, которые позволят вернуть деньги вкладчикам подсанкционной "Фридом Финанс".