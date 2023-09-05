IT-гигант SAP прекратит поддержку своих решений в РФ до конца года

фото: "Коммерсантъ"

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP окончательно прекращает поддержку своих решений в России до конца 2023 года.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании российским партнерам.

В письме SAP сообщил, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки своего программного обеспечения. Действующим до окончания полного срока контрактов остается только использование облачных сервисов.

По словам источника газеты, с 4 сентября такие же письма получают около 100 клиентов, которые продолжают пользоваться поддержкой систем SAP.

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Как отмечает издание, российские клиенты разработчика уже начали передавать техподдержку своих систем локальными IT-компаниям - одной из них может стать "Лаб СП", основанная бывшими сотрудниками SAP.

Но, как считают эксперты, полная замена SAP пока невозможна - решения компании отвечают за работу базовых систем предприятий, и полноценных аналогов нет.

Как отмечает The Bell, на пике SAP занимал 60% российского рынка систем управления предприятиями (ERP-систем). Отмечается, что на SAP "сидели" почти все крупные российские компании, в том числе флагманы, такие как "Газпром", "РЖД", "Сбербанк" и "Норникель".

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Напомним:

Компания объявила об остановке бизнеса в РФ еще в марте 2022 года и прошлым летом релоцировала сотрудников в страны СНГ, но поддержка существующих клиентов до сих пор продолжалась.

Экономическая правда