На Днепропетровщине враг уничтожил 1,5 тысяч тонн зерна

В результате российских атак на Никопольщину в Днепропетровской области уничтожено 1,5 тыс тонн зерна.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сегодня враг направил свою артиллерию на Марганецкую общину Никопольщины. Есть разрушение двух частных домов и инфраструктурного объекта. Оборвана линия электропередач", – написал глава ОВА.

Реклама:

По уточненной информации, один из БпЛА попал по Межевской общине Синельниковского района. Оккупанты попали по фермерскому хозяйству, в результате уничтожено 1500 тонн зерна. Еще один беспилотник удалось сбить, его обломки упали на территории общины.

Читайте также: Россия превратила зерно в оружие: как Путин манипулирует голодом и обманывает Африку

Напоминаем:

Реклама:

В результате очередной атаки России на порты Дуная, состоявшейся ночью на 23 августа, уничтожено 13 тыс тонн зерна, повреждена зерновая и портовая инфраструктура.