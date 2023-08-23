Ночная атака России на порты Дуная уничтожила зерно, которое предназначалось для Египта и Румынии

В результате очередной атаки России на порты Дуная, состоявшейся ночью на 23 августа, уничтожено 13 тыс тонн зерна, повреждена зерновая и портовая инфраструктура.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Очередная атака России на порты Дуная. 13 тыс тонн зерна уничтожено Россией в результате атаки шахидов на порт Измаил. Повреждения получили сразу несколько частных зерновых терминалов и складов, грузовая инфраструктура", - отметил Кубраков.

"Агропродукция предназначалась для Египта и Румынии", - сообщил вице-премьер.

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Он подчеркнул, что Россия системно бьет по зерновым емкостям и складам для остановки агроэкспорта - это уже восьмая атака с начала выхода РФ из зерновой сделки.

"Сегодня уже восьмая по счету атака на портовую инфраструктуру после выхода России из Зерновой инициативы. Всего за месяц атак на порты уничтожено 270 тыс тонн зерна. Только за эту ночь на 15% была снижена экспортная мощность порта Измаил, до этого был порт Рени и 35 тыс тонн уничтоженного там зерна", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, остановить атаки РФ - это должна быть цель не только Украины.

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"Мир должен понять, атаки на зерновую инфраструктуру - это атаки на страны Африки и Азии, которым уже не хватает еды. Это атаки на продовольственные мировые рынки, которые уже отреагировали повышением цены на пшеницу из-за недостатка украинского продовольствия после остановки Зерновой инициативы и атак по портам Дуная", - отметил чиновник.

"Не допустить больших разрушений - это задача не только Украины, но и мира. Мощные системы защиты для наших портов - это то, что может сломать их планы. Украина борется и мир должен бороться вместе с нами", - добавил он.

Напоминаем:

В ночь на 23 августа россияне три часа атаковали "Шахедами" Одесскую область, повреждены зернохранилища и производственно-перегрузочные комплексы.

В складских помещениях произошло возгорание, пожар оперативно локализован.