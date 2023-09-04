В августе в общий фонд госбюджета поступило 125 миллиардов

В августе в общий фонд государственного бюджета поступило 124,7 миллиарда гривен, всего с начала года - более 1,13 триллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

По оперативным данным Госказначейства, среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

34,0 млрд грн – налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

30,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

20,0 млрд грн – налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 29,0 млрд, возмещено – 9,0 млрд грн).

Еще 14,6 млрд грн в бюджет поступило от налога на доходы физических лиц и военного сбора, 10,1 млрд грн – акцизного налога, 4,2 млрд грн – рентной платы за пользование недрами и 2,8 млрд грн – за счет ввозного и вывозной пошлины.

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Выполнение месячного расписания доходов Государственной налоговой службой составило 100,3% (+0,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 95,3% (-1,8 млрд грн).

Что касается поступлений в бюджет с начала года, основные поступления были исполнены за счет:

226,5 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

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127,0 млрд грн – НДС с производимых в Украине товаров (собранно 218,0 млрд, возмещено – 91,0 млрд грн);

109,9 млрд грн – НДФЛ и военного сбора;

101,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

69,0 млрд грн – акцизного налога;

39,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;

19,6 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.

В виде международной помощи (грантов) с начала года госбюджет Украины получил 317,2 млрд. грн.

Напоминаем:

Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала года получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 миллиардов гривен.