В августе в общий фонд госбюджета поступило 125 миллиардов
В августе в общий фонд государственного бюджета поступило 124,7 миллиарда гривен, всего с начала года - более 1,13 триллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
По оперативным данным Госказначейства, среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 34,0 млрд грн – налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 30,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 20,0 млрд грн – налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 29,0 млрд, возмещено – 9,0 млрд грн).
Еще 14,6 млрд грн в бюджет поступило от налога на доходы физических лиц и военного сбора, 10,1 млрд грн – акцизного налога, 4,2 млрд грн – рентной платы за пользование недрами и 2,8 млрд грн – за счет ввозного и вывозной пошлины.
Выполнение месячного расписания доходов Государственной налоговой службой составило 100,3% (+0,2 млрд грн), Государственной таможенной службой – 95,3% (-1,8 млрд грн).
Что касается поступлений в бюджет с начала года, основные поступления были исполнены за счет:
226,5 млрд грн – НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 127,0 млрд грн – НДС с производимых в Украине товаров (собранно 218,0 млрд, возмещено – 91,0 млрд грн);
- 109,9 млрд грн – НДФЛ и военного сбора;
- 101,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий;
- 69,0 млрд грн – акцизного налога;
- 39,4 млрд грн – рентной платы за пользование недрами;
- 19,6 млрд грн – ввозной и вывозной пошлины.
В виде международной помощи (грантов) с начала года госбюджет Украины получил 317,2 млрд. грн.
Напоминаем:
Общий фонд государственного бюджета за 8 месяцев с начала года получил от приватизации и аренды государственного имущества более 3 миллиардов гривен.