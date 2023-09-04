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В Украине снижается потребление электроэнергии после рекордных показателей в августе

Понедельник, 4 сентября 2023, 15:50 - Анастасия Жарикова

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" зафиксировала снижение потребления электроэнергии 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 3 августа вечерний максимум потребления был на 6,7% ниже показателя в минувшее воскресенье 27 августа и на 2,3% меньше, чем в пятницу 1 сентября.

"Это связано как с сезонным уменьшением температуры, так и с более распределенным в течение суток потреблением на выходных", - пояснили в "Укрэнерго"

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4 августа происходит импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы общим объемом 2950 МВтч. Максимальная мощность в отдельные часы составляет до 646 МВт.

В то же время, с 11:00 до 13:00 осуществлялся экспорт в Словакию общим объемом 400 МВт·час.

В энергокомпании напомнили, что идет масштабная ремонтная кампания на объектах генерации. Это, в свою очередь, существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления в вечерние часы.

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Напоминаем:

В Украине уровень потребления электроэнергии 29 августа превысил предыдущие рекордные показатели 28 августа на 0,7%, НЭК "Укрэнерго" вновь привлекала аварийную помощь соседних стран

электроэнергия Укрэнерго
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