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В Україні другий день поспіль фіксують рекордні обсяги споживання електроенергії

Середа, 30 серпня 2023, 16:41 - Анастасія Жарикова

В Україні рівень споживання електроенергії 29 серпня перевищив попередні рекордні показники 28 серпня на 0,7%, НЕК "Укренерго" знову долучало аварійну допомогу сусідніх країн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Таке відчутне збільшення споживання створює додаткове навантаження на електростанції. Вони вимушені включати в роботу навіть ті блоки, які мали б бути зупинені для ремонту та підготовки до опалювального періоду.  Але їх можливості з виробництва електроенергії зараз обмежені", - зазначили в "Укренерго".

Причиною цього є те, що українські тепло та гідро електростанції зазнали пошкоджень під час масованих терористичних атак росіян восени та взимку. 

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Для покриття попиту "Укренерго" з 14:00 до 22:00 застосувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 2650 МВт·год. 

"Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів", - додали в компанії.

Українців вкотре закликали заощадливо використовувати електроенергію. Зокрема:

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  • вимикати потужні електроприлади або користуватисяними по черзі; 
  • переносити користування електроприладами на ранкові або нічні години доби; вимити світло, коли виходите з приміщення.

Нагадуємо:

28 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд споживання електроенергії - вечірній максимум перевищив попередній рекорд 21 серпня на 1,2%.

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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