"Барби" стала самым кассовым фильмом года, собрав в мировом прокате $1,36 миллиарда

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Фэнтези-комедия "Барби" режиссера Греты Гервин с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях уже собрала в мировом прокате 1,36 млрд долларов, обогнав анимационный фильм "Братья Супер Марио в кино" (1,45 млрд долл).

Об этом пишет Variety.

"Фильм превзошел ожидания с момента премьеры в кинотеатрах в июле, собрав 162 миллиона долларов в дебютный уик-энд, что стало лучшим дебютом года.

"Барби" оставался фильмом №1 в течение четырех уик-эндов подряд и в конце концов стал самым кассовым фильмом, снятым исключительно женщиной. Сейчас это 14-й крупнейший америкснский релиз и 15-й крупнейший мировой релиз в истории", - пишет издание.

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"Барби" также стала самым кассовым мировым релизом Warner Bros. за всю историю, обойдя фильм 2011 года "Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 2" (1,34 млрд долл без учета инфляции).

Напомним:

Сообщалось, что фильм "Барби" уже собрал в украинском прокате более 110 млн грн, став самой успешной лентой Warner Bros. Pictures в Украине.

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Экономическая правда