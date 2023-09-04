Несмотря на войну, в Украине наблюдается рост предпринимательства

С начала большой войны свою работу прекратили 290 910 ФЛП, однако количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет "довоенные" рекорды.

Об этом сообщается на сайте Опендатабот.

Отмечается, по состоянию на начало осени 2023 года в Украине работают 2 052 326 ФЛП.

Так, например, в июне было зарегистрировано 31 477 ФЛП - рекордное количество за последние три года. В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тыс новых дел.

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Однако в среднем сейчас закрывается около 17 тыс дел в месяц.

ИНФОГРАФИКА: ОПЕНДАТАБОТ

Всего с апреля 2022 года по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФЛП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия. Так:

Донецкая область потеряла 8.2 тысячи предпринимателей;

Харьковская - 7,1 тысячи;

Херсонская - 4,5 тысячи;

Луганская - 3,7 тысячи;

Запорожская - более чем 2 тысячи ФЛП.

"Зато в некоторых регионах за соответствующий период больше открывается новых дел, чем закрывается. Так, наибольший прирост зафиксирован в Киеве - +12,9 тысячи, и на Львовщине - там стало больше на 12,3 тысячи предпринимателей. Тройку регионов, где прибыло предпринимателей, замыкает Днепропетровщина - там + 8,6 тысячи ФЛП", - говорится в сообщении.

Напомним:

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С начала большой войны украинцы в Польше зарегистрировали 29,4 тысячи ФЛП, из них в этом году - 14 тысяч, что составляет 67% от всех новых иностранных бизнесов.