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Рекордні обсяги: 67% нових іноземних бізнесів у Польщі відкрили українці

Середа, 19 липня 2023, 15:32 - Анастасія Жарикова

З початку великої війни українці у Польщі зареєстрували 29,4 тисячі ФОПів, з них цьогоріч - 14 тисяч, що становить 67% від усіх нових іноземних бізнесів.

Про це повідомляє Польський економічний інститут (PIE).

"У січні 2022 року громадяни України відкрили лише 188 підприємств у Польщі, така ж кількість була зафіксована у лютому 2022 року. Ситуація різко змінилася після початку російської агресії проти України. 

У квітні 2022 року порівняно з березнем кількість компаній зросла майже втричі, а з травня минулого року щомісяця реєструється не менше 1000 нових компаній", - йдеться в публікації.

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З початку 2023 року у Польщі реєструється понад 2000 нових українських бізнесів щомісяця. 

Найбільше українських ФОПів працюють у сферах будівництва (23%), інформації та зв'язку (18%) та наданні послуг (14%). Серед останніх 85% українських підприємців надають перукарські та косметологічні послуги.

На українців припадає 67% усіх нових індивідуальних підприємців і 10% усіх фірм, створених у Польщі протягом першої половини 2023 року. 

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У PIE додають, що з початку 2022 року закрилися тільки 3% створених українцями фірм.

"У 2022 році українці відкрили в Польщі майже 16 тис бізнесів. Щоправда, у жовтні-грудні 2022 року ми спостерігали зниження темпів створення нових фірм, але 2023 рік приніс рекордні обсяги", – прокоментувала керівниця групи економічного прогнозування інституту Катажина Дембковська.

Нагадуємо:

Неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).

Економічна правда

Польща Україна ФОП бізнес
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