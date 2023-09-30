Украинские компании ВПК заключили более 20 соглашений с иностранными партнерами – Камышин

В ходе первого Форума оборонных индустрий представители отечественного ВПК продемонстрировали иностранным партнерам высокий уровень производства и, как результат, заключили 20 совместных соглашений разного уровня.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на Форуме, сообщает Укринформ.

"Сегодня было подписано более 20 соглашений разного уровня. Главное, что этот Форум дал возможность украинским компаниям познакомиться с иностранными и сформировать совместные проекты. А для иностранных компаний – понять, что у нас есть достойные производства, способные вместе с ними производить вооружение натовского уровня", – заявил министр.

По его словам, на втором году войны Украина испытывает насущную потребность во всех видах вооружения и военной техники – от артиллерийских снарядов до дронов.

Реклама:

"Мы существенно наращиваем наши производственные мощности ежемесячно, за этот год мы имеем краткий рост. Но нам все равно нужно еще много времени, чтобы достичь такого уровня, когда мы будем самодостаточны и способны обеспечивать наши Силы обороны", – отметил Камышин.

Читайте также: Звездное время для военных заводов. Как Украина может производить больше оружия?

Напомним:

Реклама:

Президент Владимир Зеленский во время Форума оборонных индустрий 30 сентября объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

Экономическая правда