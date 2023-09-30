Украина создает Альянс оборонный индустрий – Зеленский

офис президента

Президент Владимир Зеленский во время Форума оборонных индустрий 30 сентября объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня на этом форуме мы объявляем о создании Альянса оборонных индустрий. Альянса, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права. Защиту безопасности – я говорю не только об Украине, но и о безопасности от агрессий любой нации в мире ", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, была разработана соответствующая базовая декларация как основа Альянса и к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.

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Президент уточнил, что эту декларацию уже подписали 13 компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира.

Кроме этого Украина разрабатывает специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, "чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или которая хочет прийти в Украину".

Также в Украине будет учрежден специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества, для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны и заботы о воинах.

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"Ресурсы фонда – это плюс к государственным расходам на сферу обороны, оборонное производство и частные инвестиции. Фонд будет наполняться с дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных российских активов", – отметил глава государства.

Украина также заинтересована в локализации производства техники, необходимой нашей обороне, и каждой из передовых оборонных систем, используемых воинами, дающих сегодня Украине наилучшие результаты на фронте.

"И именно о таком сотрудничестве в производстве оружия, таком сотрудничестве в производстве техники, в производстве снарядов мы уже договариваемся с нашими партнерами", – резюмировал Зеленский.

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