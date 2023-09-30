С начала великой войны саперы очистили почти 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий
Суббота, 30 сентября 2023, 14:47 -
Всего с начала полномасштабной войны группы разминирования подразделений командования ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 9 992 га сельскохозяйственных угодий.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Всего с начала войны саперы изъяли и обезвредили 120 тыс 846 взрывоопасных предметов.
На прошлой неделе специалисты Командования Сил поддержки ВСУ обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 1 объект, около 860 га сельскохозяйственных угодий и других территорий.
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На этих территориях изъяли и обезвредили 3 168 взрывоопасных предметов.
Напомним:
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Экономическая правда
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