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С начала великой войны саперы очистили почти 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий

Суббота, 30 сентября 2023, 14:47 - Анастасия Дячкина

Всего с начала полномасштабной войны группы разминирования подразделений командования ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 9 992 га сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Всего с начала войны саперы изъяли и обезвредили 120 тыс 846 взрывоопасных предметов.

На прошлой неделе специалисты Командования Сил поддержки ВСУ обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 1 объект, около 860 га сельскохозяйственных угодий и других территорий.

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На этих территориях изъяли и обезвредили 3 168 взрывоопасных предметов.

 
Генштаб

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Напомним: 

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Украина запустит через Prozorro рынок услуг по гуманитарному разминированию.

Экономическая правда

земля война
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