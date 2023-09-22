Государство будет компенсировать полностью или частично разминирование, заказанное через Prozorro

Украина запустит через Prozorro рынок услуг по гуманитарному разминированию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас разрабатывается механизм компенсации аграриям и стратегическим предприятиям расходов на разминирование. Для этого создается прозрачный рынок услуг по разминированию, который будет действовать в системе электронных торгов Prozorro.

"Если аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора, тогда государство будет полностью или частично компенсировать расходы", - сказал Шмыгаль на заседании правительства.

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Пилотный конкурс по продаже услуг разминирования уже состоялся в Житомирской области. Государство сэкономило 100 тыс. грн бюджетных средств.

По словам премьера, такой подход должен существенно ускорить процесс очистки земель там, где это возможно.

"В проекте бюджета на 2024 год мы заложили 2 млрд грн на гуманитарное разминирование", - сообщил он.

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Также в середине октября в Хорватии планируется провести Международную донорскую конференцию по гуманитарному разминированию Украины, по результатам которой ожидается привлечение дополнительных финансовых ресурсов от доноров на это направление.

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