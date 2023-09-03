Российское правительство планирует не позволить иностранным банкам легко уйти из страны
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что правительство не позволит иностранным банкам легко уйти из России.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы заявили свою позицию, и она остается неизменной - мы будем жестко отпускать иностранные банки, это будет зависеть от решения о размораживании российских активов", - сказал Моисеев.
Отвечая на вопрос о заявках на продажу активов, Моисеев сказал, что австрийский Райффайзен банк не обращался с такой просьбой.
Он также рассказал, что ему известно о заявке одного иностранного банка на продажу активов, которая находится на рассмотрении правительственной комиссии.
Издание The Moscow Times сообщает, что возможность выхода из РФ рассматривают Райффайзен банк, "ЮниКредит" и Ситибанк, которые перед началом большой войны имели суммарные активы на 3,5 трлн рублей (27,5 млрд долл) и держали вклады российских граждан почти на 1 трлн руб. (27,5 млрд долл).
Напомним:
Национальный антитеррористический центр Чехии расследует деятельность австрийской банковской группы Raiffeisenbank в РФ.