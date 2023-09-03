Проблемная дебиторская задолженность Минобороны составляет 2,7% - Резников

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что всего 2,7% дебиторской задолженности министерства является проблемной.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По словам Резникова, с начала полномасштабного вторжения, когда министерство заключало контракты по упрощенной процедуре, доля проблемной дебиторской задолженности составляет 2,7% от общего количества закупок.

Министр добавил, что речь идет о недопоставленных или поставленных не вовремя товарах, или некачественных товарах, которые нуждались в замене.

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"Или они (поставщики - ред.) говорят: мы поставим, но просим перенести сроки, потому что нам лицензию не дал производитель третьей страны, и т.д. Или это украинские предприятия, которые не закупили какие-то составные элементы, не успели произвести изделия, которые мы у них заказали", - пояснил министр.

Кроме того, Резников подчеркнул, что таких судебных исков сотни. "Но, мало того, в тех 2,7%, что я вам назвал, будете смеяться, еще, наверное, несколько миллиардов - это наследство, которое мне досталось с предыдущих лет. То есть, есть должники, украинские в первую очередь, подрядчики, которые не выполнили своих обязательств, и мы с ними в судах, которые были начаты до меня, а мы уже просто их поддерживаем. Это входит в те 2,7% проблемной дебиторки", - сказал Резников.

Также Минобороны ежемесячно имеет "живую дебиторку". Речь идет о контрактах, которые предусматривают поставки аж в 24-м, 25-м году.

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По его словам, такие соглашения касаются долгосрочных программ. "Если бы им сейчас не заплатили, они не смогли бы делать, потому что это ракетная программа, противоракетная программа. Это наши уважаемые компании, как "Луч", например, который делает "Нептун", - отметил министр обороны.

Напомним:

Министерство обороны подало иск к предприятию, которое поставляло некачественные сухпайки армии, о взыскании предоплаты и пени на более 456 млн грн.