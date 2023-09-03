Британское правительство прогнозирует, что инфляция сократится вдвое к концу 2023 года

Британский министр финансов Джереми Хант заявил, что инфляция сократится вдвое к концу 2023 года, пообещав сосредоточиться на достижении этой цели.

Об этом пишет Reuters.

Прогнозируется, что уровень инфляции в Британии до конца года снизится примерно до 5% - вдвое меньше, чем в январе. Достижение этой цели будет означать, что одно из ключевых обещаний премьер-министра Риши Сунака, которое он дал избирателям на 2023 год, будет выполнено.

"В своем заявлении Хант отметил, что давление на бюджеты домохозяйств начнет уменьшаться по мере снижения инфляции. Он также подчеркнул свои усилия, направленные на повышение производительности в государственном секторе для ускорения роста", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Хант и Сунак стремятся, чтобы избиратели начали испытывать больший оптимизм в отношении экономики, поскольку страна готовится к выборам, которые состоятся в следующем году, а оппозиционная Лейбористская партия в настоящее время значительно опережает их по результатам опросов.

В июле годовая инфляция потребительских цен в Британии снизилась до 6,8%, что все еще остается самым высоким показателем среди стран G7.

Также банк Англии прогнозирует снижение инфляции до 4,9% до конца года, что является улучшенным прогнозом по сравнению с маем.

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Напомним:

В Британии нет закона, который бы регламентировал конфискацию частных активов, а потому правительству страны придется принимать юридически сложные решения по арестованным средствам Романа Абрамовича, вырученных от продажи клуба "Челси".

Экономическая правда.