Передача Україні коштів Абрамовича, виручених від продажу "Челсі" гальмується: хто тягне час

У Британії немає закону, який би регламентував конфіскацію приватних активів, а тому уряду країни доведеться ухвалювати юридично складні рішення щодо арештованих коштів Романа Абрамовича, виручених від продажу клубу "Челсі".

Про це йдеться в матеріалі "Європейської правди".

Зазначається, що попри начебто добру волю самого Абрамовича передати кошти, виручені від продажу футбольного клубу, постраждалим від російської війни через створений надалі цільовий фонд, це питання досі не зрушило з місця.

"Як і продаж клубу, так й ідея використати виручені кошти для допомоги постраждалим від війни опинилися під питанням. За рік після врегулювання попередніх суперечностей з’явилася нова і доволі незвична проблема.", - йдеться в матеріалі.

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Так, у липні цього року британський уряд повідомив спеціально створеному цільовому Фонду, що той може отримати кошти за продаж "Челсі" лише за умови згоди на обмеження витрат географічними кордонами України. Така умова передбачена в угоді з Європейським Союзом про те, як можна розподіляти кошти, запевнили в уряді.

Проти такої ідеї виступив не сам лише Фонд, який після отримання коштів займатиметься їх розподілом, але й низка неурядових організацій.

Вони переконані, що, до прикладу, африканські країни, які страждають від нестачі продовольства, пов’язаного з війною в Україні, також заслуговують на компенсацію за рахунок грошей "Челсі".

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Друга проблема полягає в тому, що , в Британії немає закону, який би регламентував конфіскацію приватних активів. А отже, уряду доведеться ухвалювати непопулярні та юридично складні рішення.

"Для досягнення заявленої мети потрібна ... грамотно сконструйована модель використання коштів. ... В ситуації з грошима Абрамовича її можна створити за наявності правового регулювання використання російських грошей для компенсації жертвам наслідків російської війни", - йдеться в матеріалі.

А отже, гарні наміри мають бути підкріплене юридичними нормами, які вилучатимуть гроші причетних до злочинів РФ в Україні.

Інакше вже незабаром виникне й третя проблема, пов'язана з тим, що вилучення грошей в Абрамовича ще досі не завершене.

"Якщо ситуація не зміниться до завершення війни, в російських олігархів буде привід судитися за зняття санкцій, як це вже робить Євгеній Швідлер, який домагається судового розпорядження про розблокування своїх активів, знерухомлених Короною у березні 2022 року", - наголошується в статті.

Нагадуємо:

У 2003 році Роман Абрамович, на той час губернатор Чукотського автономного краю, за 140 млн фунтів стерлінгів придбав англійський футбольний клуб "Челсі", заснований у 1905 році.

Володіння відомим клубом стало перепусткою для спілкування з багатьма впливовими особами світу, хоча й не дало Абрамовичу можливості набути громадянства Великої Британії.

У лютому 2022 року – відразу після повномасштабного вторгнення РФ, Абрамович на тлі закликів у британському парламенті про включення його до санкційного списку передав керівництво клубом опікунам фонду "Челсі".

А вже на початку березня в офіційній заяві Абрамович сказав, що планує продати клуб, пообіцявши, що виручені кошти будуть передані постраждалим від російської війни через створений надалі цільовий фонд.

У травні 2022 року американський мільярдер Тодд Болі та консорціум інвесторів офіційно завершили покупку ФК "Челсі" за $5,25 млрд. Клуб підтвердив, що $3,1 млрд будуть внесені на банківський рахунок у Британії та заблоковані до з'ясування деталей форми передачі цих коштів жертвам російської агресії.

Кошти від продажу клубу, котрі мали бути використані для відшкодування наслідків війни, наразі знаходяться на замороженому рахунку компанії Fordstam Limited. Вона належить Роману Абрамовичу та є колишньою материнською компанією ФК "Челсі".