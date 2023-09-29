Инфляция в еврозоне достигла самого низкого уровня за 2 года
В сентябре инфляция в еврозоне снизились до самого низкого уровня за последние два года (4,3%), что является свидетельством успешной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по повышению процентных ставок.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что согласно опубликованным данным Евростата, потребительские цены в 20 странах, использующих евро, в сентябре выросли на 4,3%, против 5,2% в августе, что является самым низким показателем с октября 2021 года.
"Эти цифры подтверждают мнение о том, что процентные ставки, вероятно, достигли своего пика в текущем цикле ужесточения монетарной политики", - говорится в сообщении.
Кроме того, инфляция снизилась во всех ценовых категориях, а цены на энергоносители продолжали падать пятый месяц подряд.
Добавляется, что инфляция в еврозоне ненадолго достигла двузначного показателя осенью прошлого года на фоне сочетания стремительного роста цен на энергоносители, постпандемических препятствий в цепочках поставок и высоких государственных расходов.
В ответ ЕЦБ поднял свою ключевую процентную ставку до рекордно высокого уровня в 4,0% с минимума в минус 0,5% чуть более чем за год.
Напомним:
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усиливает аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.