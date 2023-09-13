ЄЦБ очікує інфляцію в єврозоні вище 3% у 2024 році – Reuters

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікує, що інфляція в єврозоні наступного року залишиться вище 3%, що посилює аргументи на користь десятого поспіль підвищення процентної ставки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що квартальні прогнози ЄЦБ, які мають бути представлені сьогодні у Раді керуючих, передбачають, що у 2024 році інфляція перевищить 3%, що суперечить очікуванням щодо невеликого зниження ставки.

"Оновлений прогноз на 2024 рік значно перевищує цільовий показник центрального банку в 2% і буде вищим за червневий прогноз у 3%. Він також вищий за 2,7%, які прогнозувало опитування економістів", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, погіршення прогнозів на 2024 рік додає аргументів на користь підвищення ставки, оскільки вони підтверджують побоювання, що знизити інфляцію може бути важче, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо:

Європейський центральний банк 27 липня, прийняв рішення підвищити три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів.

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