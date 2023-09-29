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Украина подписала около 20 соглашений и меморандумов с французскими военными производителями

Пятница, 29 сентября 2023, 15:46 - Анастасия Жарикова

Украинские производители в рамках визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Киев подписала заключившее около 20 соглашений с французскими оборонными производителями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Франции.

Себастьян Лекорню прибыл в Киев утром 28 сентября и встретился с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Также французского министра сопровождали представители около двадцати французских компаний, специализирующихся на производстве военной техники, а именно бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибер оборудования и разминирования.

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"Эти представители подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумах о взаимопонимании с украинскими промышленниками, что свидетельствует о мобилизации французского промышленного ноу-хау в поддержку Киева", - отметили во французском министерстве.

Напоминаем:

Министерство обороны ведет переговоры с хорватской компанией OK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования в Украине.

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