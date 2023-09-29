Український стартап eTOLLs EU, який робить додаток для водіїв у ЄС, залучив 450 тисяч євро інвестицій
Український сервіс покупки електронних віньєток для платних доріг країн ЄС eTOLLs EU, запущений компанією "Штрафи UA", залучив 450 тисяч євро інвестицій від дистриб'ютора FMCG-товарів (товари масового споживання) Imperia Holding Айка Товмасяна.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Стартап eTOLLs EU запустила компанія "Штрафи UA" у лютому 2023 року, він працює у 8 країнах ЄС (Австрія, Німеччина, Чехія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Румунія та Швейцарія), набравши 80 тис водіїв та понад 10 тис транзакцій. Реальна поточна цінка продукту сягає 3 млн євро.
За словами керівників проєкту, залучене фінансування дозволить підключити усі типи платних доріг в Європі та стати першою платформою для комплексної оплати проїзду.
"У Європі мільярди неоплачених штрафів. Ми ставимо перед собою мету діджиталізувати процеси і системи для водіїв", - заявив співзасновник проєкту Штрафи UA і eTOLLs EU Денис Дмитров.
"Рішення eTOLLs EU дозволяє отримати оперативну інформацію про платні дороги на шляху водія та уникнути сплати штрафів. Процес покупки віньєтки в ЄС в кожній країні різний. Діджитал віньєтки потрібно купувати в кожній країні на спеціальних порталах.
Стартап надає можливість прокладати маршрути, та обирати найкращий, і сплачувати в один клік всі необхідні дорожні збори", - заявили в компанії.
Наразі компанія має офіси в Україні, Німеччині та Чехії. Над розвитком сервісу працює команда в Берліні, Празі, Лісабоні, Києві та інших європейських містах.
Компанія планує розширення команд в Чехії та Німеччині.
При цьому наразі 50% продажів в eTOLLs EU припадають на водіїв з України. Далі йде Німеччина - 12%, Польща - 4% і Данія, Литва, Швеція, Чехія та Латвія - 3%.
Економічна правда