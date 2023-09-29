60 тысяч украинцев получили ложные выплаты по программе "єПідтримка" – Опендатабот

Из 30,9 млрд грн, которые государство выплатило во время полномасштабной войны по программе "єПідтримка", 390 млн грн выплатили неправомерно. В общей сложности 60 тыс украинцев получили по 6,5 тыс грн, не имея на это оснований.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Как отметили в Министерстве экономики Украины, все эти граждане являются работниками бюджетных учреждений – то есть им не должна была выплачиваться такая помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме.

В то же время почти четверть таких получателей – 14,5 тыс "бюджетников" – уже вернули средства в государственный бюджет, подчеркнули аналитики. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

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Опендатабот

"В конце лета 2023 года в пророссийских СМИ началась инфокампания (ИПСО) о том, что украинцев массово заставляют возвращать средства, полученные в начале полномасштабной войны в рамках программы "єПідтримка". Опендатабот решил проверить, какова ситуация с выплатами на самом деле и сколько людей получили помощь по ошибке", – объяснили в Опендатаботе.

По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по программе "єПідтримка".

Напомним:

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Министерство экономики в июне требовало от Киевской городской госадминистрации вернуть выплаты, которые в начале войны незаконно получили чиновники учреждений КГГА в рамках программы "єПідтримка".