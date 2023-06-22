Чиновники КГГА незаконно пополучали деньги в рамках программы поддержки предпринимателей

Министерство экономики требует от Киевской городской госадминистрации вернуть выплаты, которые в начале войны незаконно получили чиновники учреждений КГГА в рамках программы "еПоддержка".

Об этом говорится в письме Минэкономики, которое обнародовала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

В письме, датированном 19 июня, сообщается о проверке, которую по поручению Кабмина провело Министерство финансов.

"Минфином проведена верификация заявок на получение единовременной материальной помощи в связи с потерей части заработной платы, застрахованными лицами, работа которых временно остановлена в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине", - говорится в письме.

Проверка выявила, что выплаты получили работники бюджетных учреждений КГГА, что противоречит условиям программы "еПоддержка".

Минэкономики предоставило КГГА перечень работников, которые неправомерно получили помощь, и требует вернуть средства в резервный фонд государственного бюджета.

"В случае невозврата безосновательно полученных бюджетных средств, Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд", - говорится в письме.

Как утверждает Ольга Василевская-Смаглюк, помощь неправомерно получили как непосредственно чиновники КГГА, так и работники коммунальных предприятий, находящихся в сфере управления Киевской горгосадминистрации.

Напоминаем:

Условиями программы "еПоддержка" предусматривалось, что помощь предоставляется застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта) гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, а также - физическим лицам - предпринимателям, страхователи которых не являются бюджетными учреждениями или фондами общеобязательного государственного страхования.

Единовременное пособие составило 6500 грн.