Еще 300 миллиардов на оборону: Комитет Рады одобрил законопроект об изменениях в бюджет-2023

Бюджетный комитет Верховной Рады 19 сентября поддержал за основу и в целом законопроект №10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год.

Об этом сообщила глава комитета, народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

Законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности, для:

на 195,7 млрд грн вырастут расходы на ВСУ,

39,7 млрд грн – Национальной гвардии,

20,4 млрд грн – Государственной пограничной службы,

19 млрд грн – Национальной полиции,

13,2 млрд грн – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

4,4 млрд грн – Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,

4,2 млрд грн – СБУ,

2,5 млрд грн – ГУР МО,

2,1 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны.

Также на 570,2 млн грн будут увеличены расходы на Госспецсвязи, 500,7 млн грн – СВР, 230,5 млн грн – УГО и на 151 млн – на вознаграждения курсантам системы МВД.

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"Средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военные и специальную технику", - отметила Подласа

Кроме этого, предлагается увеличить расходы на пособие на проживание внутри перемещенным лицам (+16,5 млрд грн), на "скорое восстановление" (грант Европейского Союза) (+5,97 млрд грн).

Также будут увеличены расходы на МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву (+1,2 млрд грн) и издание школьных учебников для 5 и 6 класса (+552,8 млн грн).

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В то же время, планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).

Напоминаем:

Верховная Рада до конца сентября рассмотрит предложенный правительством законопроект об увеличении расходов на оборонные нужды почти на 303 миллиарда гривен.