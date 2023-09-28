Производство оружия в РФ и Иране: предупреждения получили Турция, Индия и еще несколько стран

Брюссель предупредил о возможном запрете на продажу определенных товаров в Турцию, Индию и еще несколько стран, откуда Иран и Россия поставляют детали для беспилотников и другого оружия, поражающего украинские города.

Об этом пишет The Guardian.

Комментарий Европейской комиссии появился после опубликования The Guardian 47-страничного документа, в котором украинское правительство подробно описало использование западных технологий.

В украинском документе, который был представлен правительствам G7 в августе, утверждается, что за предыдущие три месяца было совершено 600 атак по городам Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), содержащих западные технологии.

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Таможенная информация свидетельствует, что "почти весь импорт в Иран происходит из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".

Пять европейских компаний, среди которых даже польская дочерняя компания британской транснациональной компании, были названы оригинальными производителями идентифицированных компонентов.

Среди предметов европейского производства, найденных в беспилотниках Shahed-131 и 136, которые используются Россией в Украине, были топливные насосы, транзисторы, схемы управления питанием и микропроцессоры.

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При этом, нет никаких подтверждений, что это были правонарушения со стороны западных компаний, чья продукция была идентифицирована.

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует имеющиеся коммерческие компоненты, поставки которых плохо или вообще не контролируются", - говорится в документе.

В Европейской комиссии считают, что выявленные факты свидетельствуют о том, что санкции ЕС создают "значительное давление". Но необходимы дополнительные усилия, чтобы санкции как можно полнее достигли своей цели.

Сейчас ЕК пытается работать через дипломатические усилия.

"Посланник ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан тесно сотрудничает с юрисдикциями третьих стран, чтобы гарантировать, что наши санкции не будут обойдены", - рассказали изданию в Европейской комиссии.

Если же дипломатические усилия окажутся недостаточными, или не будет готовности к сотрудничеству, единственным оставшимся вариантом будет прекращение экспорта в эти третьи страны очень специфических товаров.

"Этот инструмент позволил бы ЕС запретить экспорт этих товаров в страны, которые используются для обхода наших санкций, а также запретить предоставление сопутствующих услуг", - отмечает The Guardian.

Напоминаем:

США на текущей неделе наложили ограничения на ряд компаний из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистском расследовании о компонентах для российских беспилотников "Орлан-10".

Перед тем Штаты объявили санкции против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.