Имущество госпредприятий будут продавать и сдавать в аренду через аукционы Прозорро.Продажи

С 28 сентября продажа и аренда активов государственных акционерных обществ будут проходить через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро.Продажи.

Об этом сообщают пресс-службы Минэкономики и Прозорро.Продажи.

Соответствующее решение правительство приняло 22 сентября 2023 во исполнение Закона Украины №2792-IX, вступившего в силу 28 марта 2023 года и целью повысить эффективность деятельности акционерных обществ с государственной долей 100%.

Теперь такие АО будут продавать и сдавать в аренду свои активы через государственные онлайн-аукционы Прозорро.Продажи.

Реклама:

Ранее государственные общества не обязаны были продавать через конкурентные электронные торги свое имущество, а определяли способы отчуждения и аренды в собственных порядках.

Целью превращения стратегических государственных предприятий в акционерные общества является обеспечение прозрачной системы в их управлении. Это создает условия для построения доверия потенциальных инвесторов к системе управления государственными предприятиями и привлечения в них долгосрочных инвестиций, что является для нас приоритетом в ближайшие годы. Украинская экономика в этом очень нуждается, следовательно, мы должны привлекать лучшие инструменты для получения результата", – отметила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Замминистра Алексей Соболев добавил, что прозрачные и единые правила и цифровизация процессов помогут бизнесу получить доступ к публичным активам. Это увеличит конкуренцию на торгах и инвестициях в государственное имущество и будет способствовать росту экономики.

Реклама:

Акционерные общества с государственной долей 100%, среди которых Укрзализныця, Укрпочта, НАК "Недра Украины", Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", АО "Автомобильные дороги Украины", ПАО "Укргидроэнерго", АО "НАК "Нафтогаз", АО "Национальная общественная телерадиокомпания, АО Аграрный фонд, Украинское Дунайское Пароходство и другие, будут продавать и сдавать в аренду свои активы через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе.

Среди активов государственных АО, которые будут реализовываться на электронных торгах: земельные участки, недвижимость, машины и оборудование.

По решению правительства аукционы по продаже и аренде таких активов будут проходить на повышение (английский аукцион) и на понижение цены (голландский аукцион).

Участие в аукционах, объявленных государственными АО, сможет принимать каждый желающий, в том числе иностранные граждане.

Для этого нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок и подать заявку на участие в выбранном аукционе.

Запрещено тягаться за государственные активы АО гражданам и юрлицам РФ.

Напоминаем:

Кабинет министров принял технические изменения, необходимые для старта процесса крупной приватизации через систему Прозорро.Продажи.