Реестр коррупционеров обнародовали на Едином портале открытых данных
Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, доступен на Едином государственном вебпортале открытых данных.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Журналисты, активисты и все заинтересованные украинцы смогут проверить, причастен ли человек или бизнес к коррупции. Просматривайте реестр НАПК на Едином государственном вебпортале открытых данных", – говорится в сообщении.
Из реестра можно узнать ФИО коррупционера, какое правонарушение совершил и какое наказание получил.
В Минцифре напомнили, что с начала войны реестр был закрыт по вопросам безопасности, в то же время доступ к нему обеспечивает прозрачность и подотчетность. Сейчас при содействии Минцифры реестр НАПК снова в свободном доступе по ссылке:
Напоминаем:
4 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) открыло доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. С начала войны доступ к нему был ограничен.
С 6 сентября в Украине начал работать "Единый портал обличителей коррупции" – канал для анонимных сообщений о фактах коррупции.