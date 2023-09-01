Портал викривачів корупції буде запущено в Україні з 6 вересня

З 6 вересня в Україні почне працювати "Єдиний портал викривачів корупції" - канал для анонімних повідомлень про факти корупції.

Про це в ході пресконференції заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

"Я підписав наказ про запуск з 6 вересня Єдиного порталу викривачів корупції, який забезпечує анонімне або неанонімне повідомлення про корупцію в тій чи іншій організації", - зазначив керівник НАЗК.

За словами Новікова, портал - це спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях. Ці повідомлення будуть потрапляти керівникам організацій або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам – НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції.

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Також Новіков зазначив, що на сьогодні десять органів державної влади вже підключені до порталу. Поступово буде накопичуватися число державних органів, які будуть мати доступ до вищевказаного ресурсу.

Глава НАЗК також нагадав: якщо завдяки повідомленню викривача корупції суд визнає когось винним і винесе рішення про стягнення корупційних коштів, то викривач може отримати 10% від цієї суми (але не більше 14 млн гривень).

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Порядок ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів було затверджено в січні 2023 року.

На початку липня (НАЗК) розпочало тестування Єдиного порталу повідомлень викривачів, розробленого за підтримки USAID "ВзаємоДія (SACCI)".

До порталу планується під'єднати близько 90 тис. органів влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб.

У 2022 році НАЗК було учасником у 69 судових справах, що стосуються викривачів. Протягом року суди ухвалили 14 рішень на користь викривачів.