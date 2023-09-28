Газ для хранения в Украине закачивают 40 иностранных компаний - ОГТСУ

В апреле-сентябре 40 иностранных компаний активно пользуются услугой shorthaul Оператора ГТС Украины и транспортируют газ для хранения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

В компании отметили, что в группу этих клиентов входят крупнейшие европейские трейдеры.

В этом сезоне Оператор ГТС заключил 25 новых договоров о предоставлении транспортных услуг для нерезидентов, а общее количество иностранных клиентов превышает 130.

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"Надежность и ответственность, которые демонстрируют Оператор ГТС и Оператор газохранилищ в предоставлении услуг транспортировки и хранения природного газа, высоко оценены европейскими заказчиками", - отметил гендиректор компании Дмитрий Липпа.

Он отметил, что ситуация на европейском рынке газа создает необходимость в дополнительных возможностях для хранения. И эту потребность может и должна закрывать Украина, предоставляющая международным партнерам выгодные услуги по очень конкурентоспособным ценам.

В августе ОГТСУ провел стресс-тестирование газовой инфраструктуры Украины, подтвердив высокую надежность украинской газовой инфраструктуры в условиях войны, в частности — для хранения и транспортировки газа украинских и иностранных заказчиков услуг.

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Напоминаем:

В августе 2023 года в Украину поступило около 1,1 млрд куб. м газа из ЕС и Молдовы, из которых 66% поступило к хранению в режиме "таможенный склад".