У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови

У серпні 2023 року до України надійшло майже 1,1 млрд куб. м газу з ЄС та Молдови, з яких з яких 66% надійшло до зберігання в режимі "митний склад".

Про це повідомляє пресслужба компанії "Оператор ГТС України".

Загалом лідером у транспортуванні газу до України стала Словаччина, з якої надійшло 611,8 млн куб. м або 56% від усіх обсягів серпня. Обсяги з угорського напряму склали 215,9 млн куб. м (близько 20%). З Молдови надійшло 166,9 млн куб. м (15%), з Польщі — 98,4 млн куб. м (9%).

Зазначається, що минулого місяця імпорт природного газу до України склав 1,096 млрд куб. м, з яких 66% надійшло до зберігання в режимі "митний склад", а за послугою short-haul з метою закачування на "митний склад" – 34%.

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Оператор ГТС України

Крім того, основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами.

Від початку року сумарно до України надійшло понад 1,884 млрд куб. м природного газу з країн ЄС та Молдови. Липень-серпень 2023 року відзначились особливо високим попитом серед іноземних трейдерів на послуги українських ГТС і ПСГ для сезонного зберігання газу.

За словами гендиректора ОГТСУ Дмитра Липпи, показники імпорту природного газу у серпні свідчать, що тенденція збережеться щонайменше і у вересні.

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Наразі майже всі західні точки входу до української ГТС працюють на повну потужність: Польща використовувала у липні-серпні на 81%, Угорщина – на 89%, віртуальний реверс по Молдові – на 98%. Також є можливість наростити обсяги з боку Словаччини.

Економічна правда.