Все разделы
Укр / Рус

Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта

Четверг, 28 сентября 2023, 12:28 - Лия Ильченко

Американская Meta анонсировала чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) для своих продуктов Instagram, Facebook и WhatsApp.

Об этом сообщает Financial Times.

Бот будет работать на базе поисковой системы Bing от Microsoft. В ответ на заданные параметры запроса бот сможет искать и генерировать те или иные изображения.

Пользователям также предложен выбор из 28 уникальных ИИ-ассистентов, представляющих собой виртуальные копии различных знаменитостей, которые согласились на использование своих внешности и голоса. Это, в частности, спортсмены, музыканты и видеоблогеры.

Реклама:

Также Meta объявила, что предоставит разработчикам возможность создавать собственные чат-боты для их дальнейшей интеграции в Instagram, Facebook и WhatsApp.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Meta Platforms работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть такой же мощной, как и самая совершенная модель, предложенная OpenAI.

Реклама:
Instagram whatsapp Facebook
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
В Instagram установили ограничения на сообщения от незнакомцев 4 августа 2023, 19:20
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы 17 июля 2023, 09:00
Meta запустила Threads: новый конкурент на рынке Twitter 6 июля 2023, 09:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте