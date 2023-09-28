Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта

Американская Meta анонсировала чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) для своих продуктов Instagram, Facebook и WhatsApp.

Об этом сообщает Financial Times.

Бот будет работать на базе поисковой системы Bing от Microsoft. В ответ на заданные параметры запроса бот сможет искать и генерировать те или иные изображения.

Пользователям также предложен выбор из 28 уникальных ИИ-ассистентов, представляющих собой виртуальные копии различных знаменитостей, которые согласились на использование своих внешности и голоса. Это, в частности, спортсмены, музыканты и видеоблогеры.

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Также Meta объявила, что предоставит разработчикам возможность создавать собственные чат-боты для их дальнейшей интеграции в Instagram, Facebook и WhatsApp.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Meta Platforms работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть такой же мощной, как и самая совершенная модель, предложенная OpenAI.

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