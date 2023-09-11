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Meta работает над новой более мощной моделью ИИ - WSJ

Понедельник, 11 сентября 2023, 09:22 - Анастасия Жарикова

Корпорация Meta Platforms работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть столь же мощной, как и самая совершенная модель, предложенная OpenAI.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Материнская компания Facebook стремится к тому, чтобы новая модель искусственного интеллекта была готова в следующем году. Ожидается, что она будет в несколько раз мощнее коммерческой версии под названием Llama 2.

Планируемая модель ИИ, детали которой все еще могут изменяться, поможет другим компаниям создавать сервисы, создающие сложный текст, анализ и другие результаты, сообщает газета.

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Meta планирует приступить к тестированию новой системы ИИ, известной как большая языковая модель, в начале 2024 года.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что компания Meta Platforms готовится к презентации модели искусственного интеллекта с открытым кодом Code Llama, бросая вызов программному обеспечению OpenAI, Google и других компаний.

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