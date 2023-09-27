КРАИЛ с октября будет контролировать соблюдение законодательства в рекламе азартных игр

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей со 2 октября будет контролировать соблюдение норм законодательства в части рекламирования азартных игр.

Об этом рассказала и.о. директора департамента надзора и контроля учреждения Екатерина Бердникова, передает Укринформ.

Она напомнила, что со 2 октября вступают в силу изменения в Закон Украины "О рекламе", содержащие среди прочего расширение перечня органов контроля соблюдения законодательства о рекламе. Полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в аспекте рекламы азартных игр возложены на КРАИЛ.

Представитель Комиссии подчеркнула, что благодаря указанным изменениям были устранены определенные разногласия в законодательстве в части определения органов контроля и теперь единственным контролирующим органом в сегменте рекламы гемблинга является именно Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

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Бердникова призвала всех представителей причастных к сфере азартных игр бизнесов к конструктивному диалогу для выработки определенных "кодексов поведения" на рынке, чтобы интересы всех его участников были соблюдены.

"Отныне мы как орган контроля можем применять штраф за нарушение законодательства о рекламе азартных игр в размере 300 минимальных заработных плат на 1 января года, в котором применяются санкции. Сейчас это 2 010 000 гривен. Это очень значительная сумма, которая может быть взыскана как с производителя рекламы, так и с распространителя и заказчика такой рекламы", - добавила КРАИЛ.

Учитывая значительную сумму штрафа, КРАИЛ рекомендует участникам рекламного рынка тщательно соблюдать все законодательные нормы, в частности, относительно ограничения времени, места размещения, формы и содержания такой рекламы, проверять наличие действующих лицензий в сфере организации и проведения азартных игр у заказчиков рекламы и т.д.

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Бердникова подчеркнула, что КРАИЛ не ставит карательного контролирующего органа, и наоборот хочет больше сотрудничать с субъектами хозяйствования для налаживания совместной эффективной работы.

Напоминаем:

В Министерстве цифровой трансформации надеются, что Верховная Рада ускорит рассмотрение предложенного ими законопроекта о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).