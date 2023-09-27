Украинский суверенный фонд сможет объединить до 80 стратегических компаний – ФГИУ

Фонд государственного имущества продвигает идею создания Украинского суверенного фонда (УСФ), который может объединить 76-77 ключевых стратегических компаний и стать единственным субъектом управления на рынке государственного имущества.

Об этом сообщил и.о. председателя ФГИ Александр Федоришин на конференции "Реформы государственной и коммунальной собственности: прозрачность, эффективность и возможности для частного сектора", передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время у Фонда госимущества около 90 субъектов управления. Также есть другие министерства, ведомства, в управлении которых находятся другие субъекты.

"У каждого свои разные стили, свои разные подходы, и получается достаточно такая несбалансированная ситуация. В этой ситуации мы желаем, чтобы был единственный субъект управления, это Украинский суверенный фонд, объединяющий под свой зонт ключевые стратегические компании, для себя мы их определяли – это 76-77 компаний, которые будут управляться по лучшим стандартам", – сказал Федоришин.

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И.о. Глава Фонда пояснил, что УСФ будет аналогом Норвежскому пенсионному фонду, под управлением которого 74 государственных компании, тогда как в Украине до сих пор 1600 государственных предприятий.

На одном из последних заседаний с Министерством экономики по результатам триажа было определено 107 компаний, не подлежащих приватизации, и чтобы закрепить это, готовится соответствующий законопроект.

"Мы ориентируемся непосредственно на этот список, будем просить приобщиться к обсуждению, чтобы эти компании могли потенциально войти в управление Украинского суверенного фонда", – заявил Федоришин.

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