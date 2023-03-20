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БЕБ викрило відому службу таксі на несплаті 52 мільйонів податку

Понеділок, 20 березня 2023, 17:43 - Анастасія Жарикова

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати 52 мільйонів гривень в українському представництві всесвітньо відомого бренду таксі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, виводилися в незаконний спосіб готівкою.

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему, в якій платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги".

Бюро встановило, що це дозволило компанії уникнути сплати податків до державного бюджету у повному обсязі – 52 млн грн.

Наразі з’ясовуються всі обставини вчинення злочину та всіх причетних до цієї схеми осіб.

Про яку службу таксі йде мова правоохоронці не уточнюють.

Економічна правда

БЕБ податки послуги компанії
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